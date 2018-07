Hišica v močvirju

Pričujoča zgodba se dogaja natanko 5150 let (nekaj ur gor ali dol) po tistem dogodku, ko je Na gmajnicah koliščarjem v močvirje zdrsnila tista ciza, katere večji del kolesa so našli v sedanjosti, kar pomeni, da so na tem prostoru že od nekdaj živeli dokaj umni ljudje. In po tem, kar se nam zdaj dogaja, z gotovostjo trdimo, da v nas žive geni koliščarjev. A če že nismo modri kot koliščarji, smo vsaj trdi, kot koli onih ljudi. Pa pustimo tisti čas in se preselimo v sedanjost, pravzaprav dobro četrtino stoletja nazaj. Takrat so na močvirju v hišici na kolih sklenili, da tako kot do takrat na nobeno vižo ne gre več. Ne gre, pa tri pike in klicaj brez vprašaja. »Hišico, hiško moramo evropeizirati, demokratizirati, adaptirati tako ali drugače.« Pa so se lotili »kunštno« kot le kaj te zadeve, saj so vedeli, da je treba bika zgrabiti za roge, a jim ga ni bilo treba, ker ga niso imeli, zato pa so imeli hiško na kolih, ki je bila potrebna temeljite rekonstrukcije. Hiška je stala na štirih kolih, ki so bili skupščinski, kol izvršnega sveta, pravosodni in medijski kol. In ker so bili umni in ker so vedeli, da je voda mokra in da ne bi bilo ravno prav in odgovorno, če bi štrbunknili vanjo, so tako rekli in sklenili ter zapisali s kredo v lesen »ravfenk«, da bodo dva kola zamenjali, in sicer skupščinskega za parlamentarnega, izvršnega za vlado, medije so dali v prodajo po principu »kdor da manj – dobi več«, z izjemo RTV-bajtice, pravosodnega pa so pustili nedotaknjenega, saj se je izkazal za zanesljivo zanesljivega. Kako tudi ne: če je kak socialistični direktor tovarnico spravil na kant, so ga kaznovali tako, da so ga poslali v večjo, in če je še tisto »zafural«, je postal kot zanesljiv kader župan, in če ne bi umrl, bi bil še danes živ in spoštovan. In zato so rekli in sklenili, da je dovolj, če pravosodni kol čistilka zbriše sem in tja z mehko napol vlažno ter primerno toplo krpo. In to bo čisto dosti, so dejali. Se pravi ali pa tudi ne, da so evropska demokratična pravila rahlo modificirali, se pravi, prilagodili izvornim balkanskim razmeram. Ampak kljub vsem izjemno dobrim namenom, sprejetih na najvišjih nivojih, se je hiška na kolih na morostu majala, in četudi so parlamentarni in vladni kol menjali večkrat, kot je bilo treba, ni bilo bolje in tudi lumpje kljub moralno-etični vladi nakradenega niso hoteli prinesti niti naprej in še manj nazaj. In tudi razliko med evropsko ceno operacijskega pograda ali kolka ali žilne opornice in med dejansko zaračunano ceno so bili pripravljeni prenesti le iz desnega v levi žep svojih hlač ali malhe suknjiča. Ja, in medtem ko so se šli eni čisto zaresno igrico »ravbarjev brez žandarjev«, so po vladnih vratih butali eni šomoštri in dohtarji, želeč višje plače, da o delavcih, ki so menili, da jim povsem zasluženo pripadajo tudi prispevki za zdravstveno in pokojninsko zaslepljevanje, niti ne govorim. Bajtica na kolih na močvirju se je vedno bolj sumljivo majala, a so pripombe, da bi vendarle veljalo pogledati oni pravosodni kol, ki so ga zabili v rajnkem socializmu, zavrnili, češ, če je pol stoletja zdržal, bo pa še pol in da bo bajta čvrstejša že na tretji pogled, če se lotijo prenove hiralnice. In tako so tudi po teh pravkar končanih volitvah stranke okoli kamniškega župana Serpentinška pljunile v dlani, pa kanijo v koalicijski pakt zapisati, da se bodo na vse kriplje trudili za tisto, kar podaljšuje življenje toliko, da bo življenjska doba vsaj enako dolga kot čakalna vrsta. Ali obratno. Kdor čaka, je naše gore list.