V istem časopisu istega dne je tožilka za bistveno manjše grehe – šlo je za krajo avtov in predelavo za nadaljnjo preprodajo – dveh obtožencev predlagala 5 let in štiri mesece ter 2 leti in 10 mesecev zapora. Tudi Bavčar, Šrot in podobni so za milijonske kraje ali goljufije dobili podobno kazen, a so se temu zaradi bolezni dolgo časa izogibali. Zidar še do danes ni videl notranjih sten zapora, kamor več kot očitno sodi.

Večkrat sem napisal, da je Slovenija za lopove obljubljena dežela. Govorim o lopovih večjega formata, največkrat s političnim pedigrejem.

Ervin Hladnik - Milharčič je nekoč zapisal, da če kdo ukrade 500 evrov, mu je treba odsekati prst, če ukrade 5000 evrov, mu je treba odsekati roko, če pa ukrade tovarno, ga je treba ostro opomniti in reči: »Ti, ti, lumpek!«

Točno to se dogaja danes.

Žalostno pri tem je, da ima ta »vladavina prava« take podpornike, kot je denimo Andraž Teršek. Kljub posnetku o profesionalnem ravnanju pravosodnega policista brezrezervno podpira sodnika a la Zobec, ki je sodeloval pri oprostitvi Janeza Janše v aferi Patria. In ki meni, da je v postopkih vsa srž vladavine prava, krivda pa ni toliko pomembna.

Tako je menil tudi Matevž Krivic, ki pa se je deloma distanciral od razlage ustavnega sodišča pri tej pravni blamaži.

Tudi odredba o zaščiti potrošnikovih osebnih podatkov gre v prid lopovom vseh vrst. Pošteni ljudje se ne skrivajo pod zaščito osebnih podatkov. To je umotvor evropske komisije, ki tako ščiti lopove v vsej EU.

Če slovenski pravniki menijo, da v Sloveniji obstaja vladavina prava, očitno ne živimo v isti državi.

Ni čudno, da Slovenija pada na vseh pravnih preizkusih, kot so recimo izbrisani, varčevalci NLB Hrvaške, graje zaradi nerazumnih rokov sodb, da nas razne resne raziskave Eurostata uvrščajo na sam vrh stopnje korupcije politike in menedžmenta ter da ima sodstvo najnižjo stopnjo ugleda v naši državi.

Simptomatično je, da tema pravne države ni niti omenjena kot skupna točka nujnih sprememb tako imenovane levosredinske koalicije. Očitno tako stanje tudi njim ustreza.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki