Najbolj žalostno pri vsem tem kriminalnem dejanju je neodzivnost tistih, ki bi v državi morali poskrbeti za to, da se takšna podla dejanja preprečijo in obsodijo. Žal tega v tej državi ne bomo dočakali. Agresivnost in zloba posameznikov in skupin do vrednot NOB in rdeče zvezde, ki je bila simbol upora, se stopnjujeta iz dneva v dan. Laži in potvarjanja zgodovine spreobrnjencev se širijo kot kuga.

V nekdanjih gorečih članih Zveze komunistov, ki se imajo tudi za največje in edine zveličavne osamosvojitelje Slovenije iz leta 1991, tli neizmerno sovraštvo do vsega, kar je povezano s partizanskim bojem, in celo do nas, ki smo kot bivši pripadniki Teritorialne obrambe včlanjeni v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Nekateri naši najvišji politiki so se v posameznih slavnostnih govorih začeli izogibati besedi Teritorialna obramba. Naj vas bo sram! Brez nas teritorialcev in veteranov policije, ki so združeni v organizacijo Sever, nam ne bi mogli nakladati že 27 let svojih bolestnih zgodb o drugi Švici, zdaj celo o »prvi« Sloveniji. Tudi vi nosite velik del odgovornosti za to potvarjanje zgodovinskih dejstev s svojo hinavsko držo in se hodite klanjat kolaborantom druge svetovne vojne. Vse to je med drugim povod za skrunitve spominskih obeležij, za blatenje simbola upora rdeče zvezde, za poniževanje praporščakov ZZB in v zadnjem času blatenje našega predsednika veteranov vojne za Slovenijo generala Ladislava Lipiča. Vas politikov ni toliko v hlačah, da bi se postavili na stran resnice in se odločno postavili v bran krivično napadenih. Krivice namreč bolijo. Predvsem, če so izrečene iz ust ljudi, ki jim je poštenost tuja.

Podpisal se bom kot predsednik veteranske organizacije in s svojim podpisom vedno stojim za napisano besedo. To pišem, ker kot zagovornik NOB dobivam anonimke z grozečo in do skrajnosti nizkotno vsebino. Pisci anonimk in skrunitelji partizanskih obeležij izhajajo zagotovo iz istega sračjega gnezda. Enkrat izdajalec, za vedno izdajalec in pokvarjenec največjih razsežnosti.

Srečko Križanec, predsednik veteranov občine Štore