V kvalifikacijah je bil Gajser le za Jeffreyjem Herlinsom, ki si je privozil najboljši startni položaj. Že na jutranjem treningu je imel Gajser drugi čas ter je potrdil, da se je z novo indonezijsko progo hitro spoprijateljil.

Gajser na obeh startih dirke ni bil povsem pri vrhu. Začel je s petega mesta, vendar je takoj na začetku prešel v ospredje. V prvi vožnji je nato povedel in se v vodstvu zadržal do zadnjih minut dirke, ko se je iz ozadja pojavil Herlings. Nizozemec je po začetni napaki do konca napredoval in se z Gajserjem boril za zmago. Gajser, ki se mu je nasmihala prva zmaga letos, je moral priznati premoč Herlingsu, za katerim je v prvi vožnji na koncu zaostal le dobro sekundo in pol.

V drugi vožnji je Herlings povedel takoj na začetku, Gajser je znova začel med najboljšo peterico. Makolčan se je prebil do tretjega mesta ter držal priključek z drugouvrščenim Belgijcem Clementom Desallom, ki je lovil vodilnega Herlingsa. Proti koncu dirke so vodilni motokrosisti umirili tekmovalni ritem in držali svoja mesta. Gajser je drugo vožnjo končal na tretjem mestu.

Zmagovalec trinajste dirke je postal Nizozemec Herlings ter s tem v seštevku prvenstva znova povečal prednost pred Italijanom Antonijem Cairolijem, ki zaradi poškodovane roke trenutno ne dosega rezultatov, kot bi si jih želel. Tim Gajser je še drugič letos osvojil drugo mesto, Desalle je bil skupno tretji.

Francoz Romain Febvre, ki je bil do te dirke v prvenstvu uvrščen pred Gajserjem, je imel obilo težav. Ob odstopu je izgubil precej točk, zato ga je Gajser prehitel v skupnem seštevku prvenstva. V Indonezijo je Gajser odpotoval kot šestouvrščeni v svetovnem prvenstvu, po dveh indonezijskih dirkah pa se vrača domov kot četrti motokrosist v letošnjem svetovnem prvenstvu. Do konca sezone je sicer še sedem dirk.

Motokrosisti se vračajo v Evropo, saj jih čez dva tedna čaka dirka svetovnega prvenstva v Loketu, na Češkem.