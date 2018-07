Booker za petletno pogodbo s Phoenixom 158 milijonov

Zvezdnik Devin Booker je podaljšal podobo z moštvom Phoenix Suns ter bo za petletno zvestobo ekipi severnoameriške košarkarske lige NBA dobil 158 milijonov. Enaindvajsetletni branilec je v prvih treh sezonah na 208 tekmah zbral povprečno 19,8 točke, 3,5 podaje in 3,3 skoka na tekmo.

Booker je 24. marca 2017 proti Bostonu kot šele šesti v zgodovini NBA zadel 70 točk in dosegel klubski rekord. V karieri je zbral 4120 točk in je mejo 4000 košev prestopil 2. marca letos z 21 leti in 123 dnevi; mlajša doslej sta bila le LeBron James in Kevin Durant.

V minuli sezoni je imel povprečje 24,9 točke, 4,5 skoka, in 4,7 podaje na tekmo ter je postal deveti najmlajši igralec z najmanj po 24 točkami ter po štirimi skoki in podajami na tekmo v sezoni. sta