Ob začetku počitnic v Nemčiji, v delih Avstrije, južnem delu Nizozemske in Švice so v soboto zastoji nastali na podravski avtocesti proti Gruškovju, na zahodni ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti ter na Obali na cestah proti Sečovljam in Dragonji. Kolone vozil so bile na teh prehodih tudi iz Hrvaške proti Sloveniji, poleg tega so vozila stala tako na slovenski kot na avstrijski strani predora Karavanke.

Prometnoinformacijski center največ gneče pričakuje popoldne in zvečer. Poleg avtocest od Karavank proti Kopru in od Šentilja proti Ptuju bodo zelo obremenjene tudi ceste proti mejnim prehodom v Istri ter mejnemu prehodu Gruškovje. Priporočajo, da se vozniki na pot odpravijo ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah.