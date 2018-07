Omerzu je poleg nagrade za režijo za zgodbo, ki prikazuje proces spreminjanja naivnih sanj in iskanje nove perspektive realnosti, dobil tudi posebno omembo ekumenske žirije, so po zaključni slovesnosti sporočili s festivala.

Glavno nagrado žirije, kristalni globus, je prejel romunski režiser Radu Jude za koprodukcijski film I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians. Ljubljenec filmskih festivalov si je za naslov romunsko-češko-francosko-bolgarsko-nemške koprodukcije izbral izjavo iz političnega govora, ki je podprl brutalni pokol na vzhodni fronti Evrope med drugo svetovno vojno. Dogodek so nekateri zgodovinarji pozneje označili za predhodnika holokavsta.