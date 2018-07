Poslovil pa se je četrti nosilec Nemec Alexander Zverev. Avtorica današnje senzacije v All England Clubu je bila 32-letna Tajvanka Su-Wei Hsieh, ki je s 3:6, 6:4, 7:5 izločila Halepovo in se tako tretjič v karieri, prvič v Wimbledonu, prebila v osmino finala turnirjev velike četverice.

Tajvanki, ki po zmagi ni skrivala navdušenja, je uspel velik preobrat, za Romunko je namreč zaostajala že 1:0 v nizih, v drugem pa je Halepova povedla s 4:1. "To je moja prva zmaga proti prvi igralki sveta. Bilo je neverjetno. Izgubljala sem že 2:5, a so me navijači spodbudili, da se borim naprej" je dejala Hsiehova. V naslednjem krogu se bo pomerila s Slovakinjo Dominiko Cibulkovo.

"Imela sem priložnosti, borila sem se do zadnjih trenutkov, dala sem vse od sebe, a ni šlo. Nisem bila dovolj sveža, počutila sem se utrujeno, stiskala sem zobe, toda ni pomagalo," je bila razočarana Halepova, ki bo kljub porazu ostala na vrhu WTA lestvice, saj je od najboljše deseterice igralk na turnirju le še sedmouvrščena Čehinja Karolina Pliškova, ki je ne more prehiteti niti v primeru zmage. Dejstvo, da je turnir zapustila večina najvišje uvrščenih igralk, povečuje možnosti za slavje Američanke Serene Williams, ki se poteguje za osmi naslov.

Prvega mesta po Wimbledonu ne bo izgubil niti najboljši moški teniški igralec Rafael Nadal, saj mu je preboj v osmino finala prinesel dovolj točk, da obrani prednost pred Švicarjem Rogerjem Federerjem, tudi če bi slednji osvojil turnir na sveti travi.

»To je bil pozitiven dvoboj proti igralcu z veliko energije,« je po zmagi nad 19-letnim Avstralcem Alexom De Minaurjem dejal Španec, ki je v Wimbledonu slavil v letih 2008 in 2010. »Preprosto sem vesel, da sem ponovno v četrtem krogu,« je dodal.

Med najboljšo šestnajsterico so se prebili še Argentinec Juan Martin del Potro, Francoz Gilles Simon, Kanadčan Miloš Raonić, Čeh Jiri Vesely, Latvijec Ernests Gulbis, Rus Karen Hačanov in Srb Novak Đoković.

Četrti nosilec, Nemec Alexander Zverev, ki je zaradi bolezni skoraj predal dvoboj v drugem krogu, se je za preboj boril z Ernestsom Gulbisisom, trenutno 138. na lestvici, je izkoristil pomanjkanje moči Nemca in ga po preobratu - Zverev je vodil z 2:1, poslal domov.

»Po zaostanku si nisem mislil, da lahko zmagam. Toda igral sem pametno, izkoristil utrujenost tekmeca in se prebil naprej,« je po tretji zaporedni zmagi v dvobojih, ki so trajali pet nizov, povedal Latvijec, ki je leta 2014 igral v polfinalu Rolanda Garrosa pri čemer je na poti do tja premagal Federerja.

Trikratni zmagovalec turnirja Novak Đoković je za uvrstitev v četrti krog premagal domačina Kyla Edmunda. Đoković se je na turnirjih za grand slam tako še 44. veselil uvrstitve med zadnjih 16, s čimer se je uvrstil na drugo mesto večne lestvice. Ljubljenec domačih navijačev je sicer dobil prvi niz, v naslednjih treh pa je bil Đoković premočan.