Izbranci Garetha Southgata so poskrbeli za novo norijo na Otoku. S preudarno igro, nikakor ne spektakularno, so preskočili švedsko oviro in se prvič po letu 1990 prebili v polfinale mundiala. Tako so še korak bližje naslovu svetovnega prvaka, ki si ga v "domovini nogometa" tako zelo želijo od leta 1966, ko so doslej edinkrat slavili na prvenstvu sveta.

Švedi, nazadnje polfinalisti leta 1994 v ZDA, so na drugi strani sicer imeli svoje priložnosti, toda vratar Angležev Jordan Pickford je svoje delo opravil izvrstno in prispeval levji delež k napredovanju Angležev.

Prvi polčas z igro ni navdušil, a to je prav malo brigalo Angleže, ki so sicer zasluženo vodili po 45 minutah. Angleži so imeli pobudo, a prav veliko priložnosti jim Švedi niso dovolili. V 19. minuti je z 20 metrov sicer poskusil Harry Kane, a je žogo poslal kar meter mimo leve vratnice.

V 31. minuti pa so povedli, potem ko je Ashley Young podal iz kota z leve strani, v kazenskem prostoru pa je najvišje skočil Harry Maguire in s strelom z glavo dosegel svoj reprezentančni prvenec. Za Angleže je bil to že četrti zadetek, dosežen z glavo, na tem prvenstvu, obenem pa osmi od desetih, ki so ga dosegli iz prekinitev.

V 45. minuti so imeli Angleži še eno lepo priložnost, a se je Raheem Sterling malce zapletel v kazenskem prostoru. Sprva je lepo sprejel dolgo podajo in prišel sam pred Robina Olsna, ob prvem poskusu je švedski vratar žogo rahlo odbil, ob drugem poskusu pa je Anglež žogo ob posredovanju Andreasa Granqvista poslal čez gol.

Švedi v prvem delu niso praktično niti enkrat ogrozili Jordana Pickforda, velja omeniti le poskus Viktorja Claessona od daleč, ki pa je žogo poslal visoko čez gol.

Zato pa so ga kmalu po začetku drugega polčasa, ko je po podaji z leve strani z glavo dobro streljal Marcus Berg, angleški vratar pa je izvrstno posredoval. V 59. minuti pa so Angleži podvojili prednost, potem ko je jesse Lingard z desne strani lepo našel Deleja Allija pred vrti Švedske, ta pa je - spet z glavo - zadel za 2:0.

V 62. minuti pa se je spet izkazal Pickford, potem ko je obranil strel Claessona, v 72. pa je Marcus Berg poskusil s približno desetih metrov, spet pa je Pickford posredoval. To pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme, po kateri so se Angleži veselili zaslužene zmage.