Kot je povedal policistov odvetnik Laurent-Franck Lienard, ga preiskujejo zaradi nenaklepnega uboja. Policist, ki so ga pridržali v četrtek zjutraj, je ob tem priznal, da se je na prvem zaslišanju zlagal. Dejal je namreč, da je streljal zaradi nevarnosti, ki jo je povzročil voznik, in da bi zaščitil ljudi v bližini. Zdaj pa je povedal, da je strel sprožil po nesreči. Policist je na prostosti pod sodnim nadzorom.

Protestniki z molotovkami, policisti s solzivcem

Policija je v torek zvečer okoli 20.30 v Nantesu ustavila avtomobil 22-letnega Aboubakra Fofane, za katerim je bil junija lani razpisan priporni nalog, med drugim zaradi kraje v okviru organizirane združbe. Strel je moškega zadel v vrat, zaradi česar je umrl.

Uboj je spodbudil izgrede v Nantesu in tudi predmestju Pariza Garges-les-Gonesse, kjer je Fofana odraščal. Izgredi so v noči na soboto potekali že četrto noč zapored. Izgredniki so v policiste metali molotovke, policisti pa so odgovorili s solzivcem. Razmere so se do jutra umirile.