Ministrstvo je oceno škode, ki jo je prijavilo 36 oškodovancev, že posredovalo Upravi RS za zaščito in reševanje. Če bo vlada razglasila junijsko neurje s točo za naravno nesrečo in bo finančno ministrstvo zagotovilo sredstva za odpravo posledic škode, bo ministrstvo pripravilo program odprave posledic škode v gospodarstvu in pozvalo oškodovance, da predložijo dokazila. Oškodovanci prihajajo iz občin Črnomelj, Veržej, Ljutomer, Križevci, Beltinci, Apače, Ormož in Ivančna Gorica.

Med najbolj znanimi gospodarskimi »žrtvami« neurja so bila večja podjetja v črnomaljski poslovni coni, kjer imajo obrate družbe Akrapovič, Polycom in Livar.