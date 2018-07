Stava Beckhama in Ibrahimovića: nakupi v Ikei ali tekma z ribo in krompirčkom?

Švedski in angleški nogometni navdušenci že odštevajo ure do današnjega četrtfinalnega obračuna med tremi levi in modrorumenimi, med njimi pa sta tudi nekdanja reprezentanta David Beckham in Zlatan Ibrahimović. Slednji je Beckhama izzval s stavo, ki se bo končala z nakupovanjem v Ikei ali z Ibrahimovićem v angleškem dresu na ribi in krompirčku.