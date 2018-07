Pompeo je pogovore z desno roko severnokorejskega voditelja Kim Yong Cholom začel ob 9. uri po lokalnem času oziroma 2. uri po srednjeevropskem v veliki vili v uradnem kompleksu v Pjongjangu. Še pred tem je odšel v posebno sobo, kjer je lahko brez nadzora opravil telefonski pogovor s Trumpom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša politika ostaja enaka. Pričakujemo tisto, kar sta se predsednik in Kim Jong Un dogovorila v Singapurju, in to je denuklearizacija Severne Koreje,« je ob začetku pogovorov povedala Pompeova tiskovna predstavnica Heather Nauert. Dodala je, da sta se Pompeo in Kim dogovorila o vzpostavitvi delovnih skupin, ki bodo določile podrobnosti razorožitve.

Ste dobro spali? Kim Yong Chol pa je ameriškega državnega sekretarja vprašal, ali je dobro spal, saj sta imela v petek »resne pogovore o zelo pomembnih stvareh«. »Verjetno niste spali dobro, ker ste razmišljali o teh pogovorih,« je povedal Kim. Pompeo, ki je prvič prenočil v Severni Koreji, je odgovori, da je spal dobro. Vendar pa je opozoril, da sta »delo na poti k popolni denukearizaciji in v okviru tega gradnja odnosa med državama ključna za svetlejšo Severno Korejo in uspeh, ki sta ga od naju zahtevala najina predsednika«. Pogovore je označil za zelo pomembne, saj gre za prvo srečanje na visoki ravni po vrhu Kima in Trumpa. »Seveda so pomembni. Obstajajo še stvari, ki jih moram pojasniti,« je povedal Kim Yong Chol. Tudi ameriški zunanji minister je dejal, da mora razjasniti nekatere stvari.