»Ko pridemo od tu, hočemo jesti veliko stvari. Hočemo čim prej domov,« piše v pismu, napisanem na roko, ki ga je v petek iz jame prinesel eden od tujih potapljačev.

Preberite še: Nična vidljivost, moten vodni tok in čudež, ki ga potrebujejo

Na facebooku je objavljenih sedem strani s sporočili vseh fantov, starih od 11 do 16 let, in njihovega trenerja. V kratkih zapisih izražajo svojo hvaležnost, ljubezen in željo po hrani. »Hočem jesti ocvrt zrezek,« je napisal eden od fantov.

Njihov trener Ekapol Chanthawong se je opravičil družinam fantov in obljubil, da bo dobro skrbel za njih. »V tem trenutku so vsi dobro. Možje dobro skrbijo za njih. Želim se vam zahvaliti za podporo in opravičujem se staršem,« je zapisal.

V jami ujeti od 23. junija Fantje in njihov trener so od 23. junija ujeti štiri kilometre globoko v jami, ki jo je poplavila voda. Nekateri deli jame so še vedno povsem pod vodo, čeprav si reševalci na vso moč prizadevajo, da bi z industrijskimi črpalkami izčrpali vodo. Poleg tega ima voda znotraj jame močan tok, zato bi bilo reševanje s pomočjo potapljačev, kar je le ena od možnosti za rešitev fantov, izredno nevarno. Fante zdaj učijo potapljanja, vendar so nekateri slabi plavalci, za pot iz jame pa celo izkušeni potapljači posebne enote tajske mornarice potrebujejo pet ali šest ur. V petek se je eden od potapljačev smrtno ponesrečil.