Dogovor na dveh straneh, ki so ga vodstva krščansko-demokratske in krščansko-socialne unije (CDU/CSU) ter socialdemokrati (SPD) dosegli po kratkem sestanku v četrtek zvečer v poslopju Reichstaga, je rešil težko skovano veliko nemško koalicijo po le dobrih sto dneh njenega vladanja. Ne obljublja pa, da bo s tem konec njenih notranjih trenj. Stranke so se strinjale, da pospešijo proces vračanja prosilcev za azil v države EU, kjer so se najprej registrirali, tako kot to predvidevajo sedanja evropska pravila v tako imenovani dublinski uredbi, vendar le, če bo Nemčija s temi članicami dosegla dvostranske sporazume. V tem primeru bodo postopek vračanja opravili v 48 urah, prosilce pa, če tega ne bodo mogli opraviti na letališču v Münchnu, zadržali v policijskih prostorih in ne v posebnih zaprtih centrih, kot je predvideval ponedeljkov dogovor med kanclerko Angelo Merkel in notranjim ministrom Horstom Seehoferjem. Dogovor še predvideva, da bo vlada do konca leta spravila skozi parlamentarni postopek priseljeniško zakonodajo, ki bo omogočala zaposlovanje kvalificiranih delavcev zunaj držav EU v tistih poklicih, kjer zaznajo pomanjkanje delovne sile.

Prepričati bo treba še Italijo Uveljavitev dogovora zna naleteti na resno težavo pri sporazumevanju z Italijo o vračanju prosilcev za azil, saj ta takšno rešitev za zdaj zavrača. Jasnejši bo položaj po sestanku notranjih ministrov Nemčije, Italije in Avstrije prihodnji teden v Innsbrucku, na katerem bo tema zapiranje sredozemske migrantske poti. Sicer pa je voditeljica SPD Andrea Nahles dejala, da z njim niso popustili v svojih stališčih do migracijske politike. »Naj bo jasno, da nismo privolili v noben kompromis,« je dejala po sestanku in dodala: »Oblikovali smo nov predlog z razumnimi rešitvami, CDU in CSU pa sta uprizorili v zadnjih treh tednih mali teater, nevreden naše države.« Komentar generalne sekretarke CDU Annegret Kramp - Karrenbauer se je zadržal le pri oceni, da se je vladna koalicija v celoti »zavezala redu, nadzoru in omejitvam pri migracijah« ter da bo s tem lahko postala migracijska politika učinkovitejša in hkrati ostala humana in uspešna. »Izredno zadovoljstvo« je izrazil Seehofer, čeprav je ostal brez tranzitnih centrov, ki so bili v resnici bolj politično napihovanje problema v sporu s kanclerko kot dejanska potreba, saj naj bi se Bavarska sedaj dnevno soočala le s poprečno petimi primeri prosilcev za azil. Po sklenitvi vladnega dogovora o migracijski politiki, ki po navedbah Nahlesove ostaja v evropskem okviru in ne zahteva sprememb zakonodaje, je televizijska mreža ARD o koalicijskem sporu že izvedla anketo javnega mnenja. Ta je pokazala široko razočaranje nad njim, pri čemer so skoraj tri četrtine anketirancev menile, da je Seehofer s svojim ravnanjem oslabil nemške konservativce, kar 78 odstotkov pa izrazilo nezadovoljstvo s sedanjo vlado. Šestinpetdeset odstotkov jih je prepričanih, da se preveč pozornosti posveča migracijam v škodo drugih vprašanj. de