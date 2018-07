Domnevno usodni vladni sestanek o brexitu v britanski rezidenci Chequers, narodu podarjeni palači iz šestnajstega stoletja, do katere imajo dostop samo premierji, povabljenci in dvanajst uslužbencev, se je začel včeraj ob desetih dopoldne. Napovedali so, da se ne bo končal pred deseto zvečer. Ob prihodu so se morali ministri posloviti od pametnih telefonov in vseh drugih pametnih elektronskih naprav. Z drugimi besedami: Mayeva jih je začasno odrezala od (medijskega) sveta. Tam naj bi obsedeli, dokler se ne dogovorijo o novem, javnosti še neznanem premierkinem kompromisnem predlogu domnevno mehkega brexita, o katerem se je razpisala na petdesetih straneh. Ključni del njenih predlogov naj bi bil: Britanija naj bi po odhodu ostala usklajena z EU pri trgovinskih pravilih, ne pa pri storitvenih pravilih.

Poskus puča proti premierki Mayevi? Brexit je veliko reči postavil na glavo. Tudi v nepisanih pravilih politične igre. Včerajšnji maratonski sestanek 27-članskega »kabineta«, ožje vlade premierke Therese May, v premierski podeželski rezidenci Chequers so mediji razglasili za vrhunsko srečanje premierke z ministri. Na predvečer tega vrha je na zunanjem ministrstvu potekal »vrhunski sestanek« sedmih ministrov, zagovornikov trdega brexita, pod vodstvom kolovodje, šefa diplomacije Borisa Johnsona. O tem sestanku je bilo veliko ugibanj. So se dogovorili, da bodo poskusili spodnesti premierko s skupinskim odstopom, kar bi zagotovo prineslo krizo in padec vlade? Na predvečer tega maratona je bil tudi britansko-nemški vrh v Berlinu, kjer je Mayeva nemški kanclerki Angeli Merkle izrazila upanje, da se bo njen kabinet sposoben odločiti o vsebinskem napredovanju brexita.

Soglasje nesoglasnih kot dolžnost Kaj naj si o vsem skupaj mislijo pogajalci EU za brexit in vsi drugi? Premierka države, ki naj bi zapustila EU, tuji kolegici izrazi upanje, da bodo njeni ministri vendarle – po neskončnih medsebojnih brexitskih prepirih – uskladili mnenja o ključnih bodočih odnosih z EU? Kritiki upravičeno pravijo, da bi Mayeva takšen sestanek in soglasje ministrov morala imeti že pred dvema letoma, še preden se je odločila za sprožitev petdesetega člena o odhodu iz EU. Doma je Mayeva pred srečanjem z ministri dejala, da je njihova »dolžnost«, da se v petek sporazumejo o bodočih odnosih z EU. Njen glavni problem je omenjena sedmerica ministrov z Johnsonom na čelu, ki naj bi ga prejšnji ameriški predsednik Obama, sodeč po pravkar objavljenih spominih enega od njegovih pribočnikov, razglasil za britanskega Trumpa.