Čeprav se je Chris Froome osvobodil bremena dopinških obtožb, na letošnjem Touru skoraj ne more zmagati. Tako napoveduje velik del poznavalcev cestnega kolesarstva. Čeprav ima za sabo najmočnejšo ekipo na Touru. Maja je vozil na italijanskem Giru in zmagal v dramatičnem zadnjem tednu. Da bi rumeno majico privozil do Pariza, se zato zdi skoraj misija nemogoče. Nemara prav zaradi tega bo letošnja 105. izvedba še toliko bolj zanimiva in odprta.

Najboljša obramba je denar

Najprej kratko pojasnilo o zaključku afere salbutamol, ki bo zagotovo vplivala na potek Toura. Chris Froome je ob pomoči izvedencev in dobrih odvetnikov dokazal, da so presežene dovoljene vrednosti salbutamola, zdravila za astmo, posledice dehidracije in hudih naporov. In ne manipulacije z dopingom. Že prej je bilo nekaj raziskav, da so odstopanja mogoča. Bilo je precej očitno, da je del poštenih športnikov pač postranska škoda v neusmiljenem boju proti dopingu. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) in Svetovna protidopinška agencija (Wada) sta tokrat v primeru Froome sprejeli medicinske izsledke in najboljšega etapnega kolesarja zadnje dobe osvobodili obtožb.

Iz športne zgodovine so znani vsaj trije primeri (Alessandro Petacchi – zmagal na 22 etapah na Giru, Diego Ulissi, smučarski tekač Martin Johnsrud Sundy), ki so bili zaradi podobnih – celo nižjih – presežnih vrednosti kaznovani. V primeru Froome se je pač zgodilo to, kar je ob svojem primeru velikokrat poudaril Tadej Valjavec. V sivem polju obtožb zlorab dopinga se pošteni in nedolžni lahko ubranijo le z dovolj dobro podporo. Denarjem.

Denar nima samo negativne konotacije. Pozitivno rešen primer ni dober le za Frooma. Vsekakor tudi za ostale športnike s podobno tegobo, saj bo Wada zagotovo spremenila pravila. Podoben primer, ki je tudi zaradi dobre (finančne) podpore popravil delovanje sistema boja proti dopingu z biološkim potnim listom, je bil primer Roman Kreuziger.

Da je bil Froome v tem devetmesečnem obdobju pod pritiskom in stresom, je dejstvo, priprava na Tour zagotovo ni bila optimalna. Maja je precej na silo kljub pritiskom vozil na italijanskem Giru in zmagal z napadom v najtežji gorski etapi v zadnjem tednu.