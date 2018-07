Američanka Serena Williams je morala sicer v dvoboju tretjega kroga wimbledonskega turnirja pokazati vse svoje znanje, da je s 7:5, 7:6 (2) premagala francosko teniško igralko Kristino Mladenović ter se po 109 minutah uvrstila v osmino finala. Sedemkratna zmagovalka najmočnejšega turnirja na travi, trenutno 182. igralka sveta, se je manj kot deset mesecev po rojstvu hčerke Olympie uvrstila v osmino finala. Glede na to, da so v Londonu že izpadle številne favoritke, vključno z lansko zmagovalko Garbine Muguruza, ki jo je v drugem krogu presenetljivo premagala Belgijka Alison Van Uytvanck, postaja Serena Williams ena glavnih favoritinj za osvojitev novega uspeha. V ponedeljek se bo v osmini finala pomerila z rusko kvalifikantko Jevgenijo Rodino, ki je danes poskrbela za novo presenečenje in s 7:5, 5:7, 6:4 premagala Američanko Madison Keys.

»Res je, veliko je presenečenj. A z njimi se ne obremenjujem. Imam veliko dela sama s sabo. S prikazano igro sem za zadovoljna. Sicer sem imela danes v drugem nizu kmalu prednost odvzema servisa, česar nisem izkoristila, in dvoboj odločila šele v podaljšani igri. To je bila edina črna lisa dvoboja,« je po zmagi povedala Serena Williams, zmagovalka 23 turnirjev največje četverice. Kristina Mladenović je igrala dober dvoboj, s katerim je opozorila, da je vrhunska teniška igralka, saj se je v zadnjem času večkrat pojavljala v javnosti kot spremljevalka in navijačica Avstrijca Dominica Thiema.

Serenina starejša sestra Venus Williams pa se je morala danes posloviti od njenega najljubšega turnirja. Po več kot dveh urah in pol je morala z 2:6, 7:6 (5), 6:8 priznati premoč Kiki Bertens. Zanimivo je, da sta tekmici odigrali drugi letošnji izjemno izenačen medsebojni dvoboj, potem ko na turnirju serije masters v Miamiju Nizozemka ni izkoristila dveh zaključnih žogic. »Večkrat sem se spomnila tega dvoboja, zato mi ni bilo lahko, ko sem si priborila novo priložnost. Vesela sem, da sem jo tokrat izkoristila. Zdaj se bom najprej malo poveselila, potem pa se pripravila na drugi turnirski teden,« je priznala Kiki Bertens.