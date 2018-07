Red Bull je na dirki v Avstriji z Maxom Verstappnom slavil malce presenetljivo zmago in takoj so se tudi povečali apetiti ekipe. A pred dirko v Silverstonu si Nizozemec vseeno ne dela veliko utvar: »Za vodilnim trenutno zaostajam 53 točk, kar je ogromno. Sicer bodo prišle na vrsto steze, na katerih bomo konkurenčni in se bomo lahko potegovali za zmago. A da bi nadoknadil tak zaostanek, bi moral zmagati kar na vsaki dirki, saj bosta tudi Sebastian Vettel in Lewis Hamilton v prihodnje še osvajala točke. Imamo odlično šasijo, naš največji minus se pozna na stezah z dolgimi hitrimi odseki, kot sta Monza ali Spa. Zato tudi v Silverstonu pričakujem težko dirko, boj za naslov prvaka pa je vsaj pri meni bolj kot ne nerealen,« meni Max Verstappen.

Kar ne velja za Lewisa Hamiltona, ki je že precej omilil svoje izjave in misli na račun napak ekipe v Avstriji ter bo zdaj, tudi zaradi »maščevanja«, iskal novo priložnost za zmago. Vsaj na prvih treningih mu je šlo dobro od rok, mogoče tudi na račun pnevmatik. Pirelli je namreč tudi v Anglijo pripeljal pnevmatike z 0,4 milimetra tanjšo tekalno površino, take so imeli že na dirki v Španiji in Franciji in obe je dobil ravno Hamilton. Res pa je tudi, da bomo v Silverstonu zdaj prvič videli še svetlomodro trdo pnevmatiko, a ji Hamilton očitno zaupa manj kot Valtteri Bottas, saj je konec tedna izbral le en komplet najtrših pnevmatik, več pa srednje trdih in mehkih.

»Kar se je zgodilo v Avstriji, je preteklost, vzroke smo našli, grem naprej po novo zmago. Saj to ni nič novega ali nenavadnega, tudi druge ekipe so letos iz takega ali drugačnega razloga izgubljale točke. Nihče ni popoln, vsi delamo napake. Kar te ne ubije, te naredi močnejšega,« pravi Lewis Hamilton.

Kakor koli že, steza v Silverstonu bi morala vsaj teoretično bolj odgovarjati Mercedesu, že zaradi omenjenih pnevmatik pa tudi zaradi konfiguracije z dolgimi ovinki, ki spominjajo na Barcelono. A brez težav, čeprav je bil Hamilton med hitrejšimi, le ni šlo. Pri Valtteriju Bottasu so vseeno morali zamenjati motor, čeprav tisti iz Spielberga ni bil tako poškodovan, da ga ne bi mogli več uporabiti. A ker je to dejansko tretji motor za Bottasa od treh dovoljenih, jo je Finec odnesel brez kazni dodatnih startnih mest.

Naj še omenimo, da so organizatorji za dirko dodali tretjo cono DRS, a se ta s startno-ciljne ravnine vleče vse do tretjega ovinka, vmes pa je tudi hiter drugi ovinek, zaradi česar je vožnja s polnim plinom in odprtim sistemom DRS lahko zelo tvegana. »Predlagal bi, da bi imeli dirkači pravico do uporabe tega sistema po načelu 'ad libitum', torej ko ga kdo želi ali ko si ga upa,« pa je napol v šali napol zares dodal vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. Nekaj dirkačev je na treningih že letelo s steze ravno v tem odseku steze. Zatorej bo v nedeljo še kako zanimivo.