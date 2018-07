Danes ob 7. uri zjutraj naj bi, kot so na Bledu slovesno napovedali že prejšnji mesec, za promet odprli severno razbremenilno cesto oziroma severno blejsko obvoznico. A se je včeraj zapletlo, ko je komisija opravljala tehnični pregled. Na njem je ugotovila nekaj pomanjkljivosti. Na blejski občini so zagotovili, da jih bodo delavci ta konec tedna odpravili. »Cesta bo tako prevozna v ponedeljek, 9. julija, ob 7. uri zjutraj,« so včeraj spremenili svojo napoved.

Na ministrstvu za infrastrukturo so bolj zadržani, saj prevoznost severne blejske obvoznice načrtujejo za »prvo polovico drugega tedna«, datum naj bi določili pozneje. Na ministrstvu so poudarili še, da je izvajalec dela izvedel skoraj dva meseca pred pogodbenim rokom.

Severna blejska obvoznica bo razbremenila promet skozi središče Bleda v smeri gradu, Gorij in Pokljuke. Zastoji med centrom in gradom so bili del vsakdanjika predvsem na nekaj ozkih delih cestišča, po katerem so v obe smeri vozili številni avtobusi in tovornjaki, njihova srečanja na ožinah pa nikakor niso bila prijetna. Na grad se ob lepih dneh povzpne tudi več kot sto avtobusov, na stari cesti so se srečevali tudi tovornjaki, polni lesa iz bližnjih gozdov, tovornjaki iz podjetja Lip Bled … »Takšni prometni zamaški niso lepa podoba Bleda, ki je najprepoznavnejši kraj v Sloveniji. Če bomo želeli ohraniti ta neverjeten imidž, ki ga v svetu uživa Bled, bomo morali res urediti infrastrukturo,« je lani ob podpisu del poudaril blejski župan.

Ko bo promet po severni obvoznici mogoč, bodo voznike na to opozarjale usmerjevalne table. Blejski župan Janez Fajfar pa opozarja, da vsa dela še niso končana. Treba bo urediti okolico, kolesarske in pešpoti in podobno. Slovesno odprtje bo severna blejska obvoznica dočakala predvidoma 9. septembra med evropskim tednom mobilnosti, ko bodo vsa dela končana in bo cesta predvidoma dobila dokončno uporabno dovoljenje. »Trenutno je cesta, ne glede na skorajšnjo prevoznost, uradno še gradbišče,« pojasnjuje predstavnica za odnose z javnostmi destinacije Bled Romana Purkart .

Pot do južne obvoznice še dolga

Domačini so prometne razbremenitve zelo veseli, saj bodo po novem denimo iz Podhoma ali Zasipa in Gorij ter blejskih naselij v bližini gradu precej hitro na glavni cesti, ki vodi proti Lescam ali Bohinju. Med deli na severni obvoznici so, kot pravijo, pokazali veliko strpnosti, saj so bile razmere včasih neživljenjske. Nekaj časa nekateri z vozili niso mogli priti do svojih domov, prometna ureditev se je ves čas spreminjala in nikoli niso vedeli, po kateri poti bodo šli od doma in po kateri prišli domov.

Vrednost trenutnih gradbenih del je 4,2 milijona evrov. Skupaj s prejšnjima obnovama Seliške in Rečiške ceste, krožiščem na Ljubljanski cesti, odkupi zemljišč, stroški investicijske in projektne dokumentacije ter zemljišč je vrednost do sedaj izvedenega približno osem milijonov evrov, sporočajo z blejske občine. Približno 80 odstotkov je financirala direkcija za infrastrukturo, manjši delež občina Bled.

Prva dela za južno razbremenilno cesto mimo Bleda proti Bohinju naj bi se začela šele prihodnje leto jeseni, ko naj bi začeli graditi krožišče na Betinovem klancu pred vstopom na Bled, sledila naj bi še gradnja po načrtih države. O tem smo včeraj želeli povprašati ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, ki opravlja tekoče posle, a je svoj obisk na Bledu tik pred zdajci odpovedal. Na enem zadnjih obiskov na Gorenjskem pa je opozoril, da gre pri južni blejski obvoznici za zahtevnejši projekt, grobo ocenjen na 39 milijonov evrov, saj je na 3,3 kilometra dolgi trasi predviden tudi predor.