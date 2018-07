Posvetimo se zato za zdaj zgolj iztekajočemu se svetovnemu prvenstvu. Sobotnima tekmama. Anglija – Švedska torej. Ko ekipe enkrat pridejo tako daleč, pomeni, da so zrastle. In Švedi so zrastli izrazito. Tako izrazito, da je celo Ibrahimović uvidel, da se s svojimi izjavami smeši. Pa vendar se zdi, da bi Angleži morali to dobiti. Vendarle so boljši in z nič nižjo ter slabšo moralo od Švedov. Da gredo Angleži naprej, je kvota 1,37. Oba gol? Možno. In legitimno. Sploh zaradi kvote, ki je razmeroma visokih 2,05. Vedno smiselna je opcija enajstmetrovke v vrednosti 3,00. Tudi zato, ker angleška obramba s Stonesom na čelu, ki zmore narediti kakšno neumnost, še ni rekla zadnje. Tudi glede števila rumenih kartonov bi jih več pripisal Angležem, kar je ovrednoteno z 1,90. Rusija – Hrvaška? Tako kot v primeru Švedov se tudi v primeru Rusov zdi, da gre za druge igralce kot pred tremi tedni. Filozofsko rečeno so dosegli stanje absolutnega duha. In vsaj prvi polčas bi to lahko bil remi. Podobno kot v primeru Angležev in Švedov, le da je tam kvota na to opcijo 1,95, v primeru Rusov in Hrvatov pa 1,90. Hrvati ne bodo noreli. Imajo opcije tudi za podaljšek. Torej verjetno »manj golov«, kar bi navrglo zgolj 1,50, bi pa med strelci tokrat iskal Kramarića za kvoto 4,00.