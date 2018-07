Le še vroče poletje nas loči od začetka zbiranja prijav v nov Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev, Zlata nit 2018. Tokrat bo že 12. po vrsti, prijave bomo začeli zbirati septembra. Za najboljše zaposlovalce so bili v Zlati niti 2017 prepoznani Intera med malimi podjetji, RLS merilna tehnika med srednje velikimi podjetji in povratnik A1 med velikimi podjetji.

Mi pa smo pogledali, katera podjetja kot najboljši zaposlovalci letos najvišje kotirajo v državah, ki so se s svojimi nogometnimi reprezentancami uvrstile med osem najboljših na aktualnem nogometnem prvenstvu. Preverili smo torej najboljše peterice zaposlovalcev v Angliji, Belgiji, Braziliji, na Hrvaškem, v Franciji, na Švedskem, v Rusiji in Urugvaju. Hiter pogled na grafiko spodaj pokaže, da je med najbolj želenimi globalnimi zaposlovalci Google, ki je bil lani na primer na seznamu Fortune 100 že šestič najboljši zaposlovalec. Odlično se je namreč odrezal v Angliji, na Švedskem, v Braziliji in Rusiji.

Pri iskanju podatkov o najbolj želenih zaposlovalcih v Braziliji smo se naslonili na izbor družbe Universum, ki je specializirana za trg dela in predvsem za iskanje talentov med študenti in strokovnjaki ter je podjetjem opora pri oblikovanju blagovne znamke dobrega zaposlovalca. Universum je bil naš vir tudi pri iskanju najboljših zaposlovalcev v Rusiji, kjer med najboljšo peterico prevladujejo domači energetski giganti.

Izbor Great place to work, ki podobno kot Zlata nit temelji na anketi med zaposlenimi in vprašalniku za kadrovike, pa je v Belgiji med najboljših pet postavil podjetja Torfs, McDonald's, Accent Jobs, KBC in Start People. Na Hrvaškem je domača banka za seboj pustila tuje multinacionalke, v Franciji pa so dali največ glasov letalski družbi Airbus. Na Švedskem Googlu v najboljši peterici družbo delajo še Spotify, Ikea, Nike in H&M.

V primeru Urugvaja smo pregledali ocene, ki so jih dali posamezniki prek zaposlitvenega portala Glasdoor za podjetja, ki imajo sedež v prestolnici Montevideo. Glasdoor sicer od leta 2009 zbira podatke o najboljših zaposlovalcih. Najvišje kotira Trafilea, ki z orodji, ki temeljijo na analitiki podatkov, oblikuje marketinške akcije in internetno oglaševanje prebojnih blagovnih znamk, ki na prvo mesto postavljajo stranke, sledijo banka Infocorp, računalniški podjetji Moove-It in Bellasoft ter odvetniška pisarna Estudio Soneira & Asociados.

Sicer pa peterico najboljših multinacionalk kot odličnih zaposlovalcev v Latinski Ameriki po mnenju inštituta Great place to work tvorijo DHL, Cisco, Mercado Libre, S. C. Johnson in Accor.