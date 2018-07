Idealen čas je torej zdaj. Zakaj? Zato ker je poletje, zato ker je prijetno toplo, zato ker smo polni načrtov in ker naj bi bil to najbolj brezskrben čas v letu. V Sloveniji imamo to srečo, da se poletni čas in svetovno nogometno prvenstvo pokrivata z brezvladjem. Brezvladje je tampon cona. Je čas, ko se ne jezimo na staro in še manj na novo. Tamponski čas je čas pričakovanj. Obenem pa čas, ko nas z ekranov ne spominjajo vsak dan, kako živimo v najbolj koruptni deželi na svetu, kako se nam iz dneva v dan dogajajo krivice in kako imamo najslabšo oblast na zemeljski obli.