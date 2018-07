Gre za plod strateškega in uspešnega partnerstva z Renaultom, ki se je začelo leta 1972, ko je takratno podjetje IMV podpisalo kooperacijsko pogodbo s to francosko družbo za proizvodnjo priljubljenega renaulta 4 v Novem mestu. In ostalo je zgodovina ...

1.495.157 primerkov druge generacije renaulta clia so v Revozu izdelali med letoma 1998 in 2015, s čimer je to največkrat proizveden avtomobil v Novem mestu. Na drugem mestu sledi druga generacija twinga (994.240 primerkov), na tretjem pa je že renault 4, ki so ga v Revozu sicer izmed vseh izdelovali najdlje (1973–1992) in jih proizvedli 575.824. Na drugi strani je model, ki so ga izdelali v najmanj primerkih, renault 16: le 342 med letoma 1974 in 1976.

10–150 vozil je bila dnevna proizvodnja v prvih desetih letih obstoja tovarne, število zaposlenih pa je takrat bilo okrog 4000. Proizvodnja je nato do danes, seveda z vmesnimi nihanji, zrasla do približno 1000 vozil na dan, kolikor znaša v zadnjih letih (seveda v času, ko tovarna obratuje), število zaposlenih pa je danes zaradi sodobnejših načinov proizvodnje nižje in znaša 3381 delavcev. Njihova povprečna starost je 39 let, delež žensk je 24 odstotkov, povprečna plača pa znaša 1500 evrov bruto.

212.680 avtomobilov so v Revozu izdelali leta 2009, kar velja za proizvodni rekord. Vmes je bilo precej hudo leta 2013, ko je proizvodnja padla pod 100.000 primerkov (93.733), lani pa se je spet približala številki 200.000 (189.687).

»Tempo, s katerim danes uvajamo novosti, naši zavzeti in usposobljeni sodelavci, zanesljivi in inovativni partnerji ter posluh predstavnikov vseh ravni oblasti nas navdajajo z zaupanjem, da smo na pravi poti in da lahko naslednji mejnik, 5-milijontega renaulta, proizvedenega v Revozu, kmalu dosežemo,« pravi Kaan Ozkan, predsednik uprave Revoza.