Ta oznaka je, poleg seveda barve avtomobila, tudi ključna, da so spomini privreli na dan. Modri dirkač je namreč tista risanka, v kateri je v glavni vlogi blestela hitra modra kača, ki nas je večkrat nasmejala do ušes, zelo podobno kot smo imeli nasmeh do ušes tudi v omenjenem modrem BMW. No, zagotovo bi bilo povsem enako, četudi bi bil ta rumene, zelene ali katere koli druge barve, bistvo tega avtomobila je pač drugje. Denimo v tistem, kar se skriva pod motornim pokrovom, kjer najdemo 3-litrski 6-valjni bencinski motorni biser s 340 konji (250 kilovati), kar je vsega 30 konjev manj od tistega, kar ponuja pravi, čistokrvni BMW M2. No, od tega se je tokratni testnež, ki je imel med drugim tudi 4-kolesni pogon xDrive, vseeno razlikoval; tudi na zunaj, kar je po svoje tudi logično in bo marsikomu, ki pač ne želi izstopati, še bolj všeč. Kot ob tem tudi, da je, kljub temu da je še vedno trši in bolj športno naravnan od običajnih primerkov serije 2, od M2 vseeno malce »mehkejši« in udobnejši. A ob tem vožnja med ovinki z njim ostaja čisti užitek, kot so to tudi občutki pri pospeških, saj se M240i ob pomoči 8-stopenjskega samodejnega menjalnika denimo do stotice izstreli v vsega 4,4 sekunde, kar je le desetinko slabše od M2. Pri čemer je pri tem avtu bolj kot pri običajnih od vašega načina vožnje odvisna tudi poraba. Nam jo je uspelo zadržati pri 9,8 litra, ko smo si na prazni avtocesti dali duška, pa je hitro narasla čez 10 litrov.

Že iz priloženih fotografij ter vsega opisanega je jasno, da je testni M240i v prvi vrsti avto, namenjen vozniku in njegovemu ali njenemu uživanju med vožnjo. Tisti, ki sedi za volanom, je v tem avtomobilu resnično kralj ali kraljica, ki se za volanom počuti odlično. Kar je pri 4,45 metra dolgem dvovratnem kupeju več od tega, je torej lahko le plus in ta avto jih nekaj ima. Prvi je prtljažni prostor, ki je za tovrstni tip avtomobila s 390 litri zelo soliden, prostor na zadnji klopi pa medtem le pogojno. Ob omenjeni dolžini in pri 2,69 metra dolgi medosni razdalji ga je za noge tudi odraslih potnikov sicer dovolj, zatakne pa se pri glavah. Streha proti zadku namreč pada, zato je zadaj prostora dovolj za otroke in nižjerasle odrasle. A kot rečeno, to ni avto za več oseb, še manj družinski, zato je vse nazadnje omenjeno le bonus.

Kupejevski BMW serije 2 z oznako M240i stane 57.000 evrov in za to ceno ponuja zadosti osnovne opreme, res pa je, da je je veliko, ki naredi celotno izkušnjo še precej boljšo, na voljo za doplačilo (prilagodljivo M podvozje 813 evrov, usnje 1391 evrov, navigacijski sistem 964 evrov…). Skupno 69.095 evrov pa je za tovrstni avto – kljub navdušujočim lastnostim – kar visoka cena.