Aktivno preživljanje prostega časa. Imperativ, ki se ga danes vedno več Slovencev in Slovenk drži kot pijanec plota, a dejstvo je, da to ne pomeni vedno le plezanje na vršace, premagovanje cestnih kilometrov s kolesom ali ukvarjanje s takšnim in drugačnim športom. Aktivno preživljanje prostega časa so lahko tudi »le« počitnice na malce drugačen način. Na tisti način, ko svoj dom voziš s seboj in se vsaka dva ali tri dni zbudiš nekaj deset ali sto kilometrov stran od prejšnje lokacije. Da, govorimo o avtodomih, ki postajajo bolj ali manj dostopni.

Pomemben proizvajalec avtodomov je tudi Adria Mobil, kjer se zavedajo, da je preživljanje prostega časa z avtodomom ali počitniško prikolico način življenja, povezan z razpoložljivimi sredstvi in tudi s časom, ki ga imamo na voljo za dopustovanje. Damir Dominić pravi: »Nakup novega vozila je upravičen, če ga uporabljamo približno 50 dni na leto, za krajše počitnice je bolj smiseln in rentabilen najem, kjer se cene dnevnega najema gibljejo okoli 130 evrov. Vsem uporabnikom pa so skupni spontanost in svoboda odločitve pri izbiri destinacije, kakovostno preživljanje prostega časa v stiku z naravo, spoznavanje novih kultur in še bi lahko naštevali.« V zadnjem času je tudi v Sloveniji kar nekaj pozitivnih premikov na področju oživljanja avtodomarskega turizma. Pri tem velja izpostaviti mrežo postajališč za avtodome, ta je dostopna recimo na camperstop.si, v katero je vključenih že 89 slovenskih občin in vzpostavljenih več kot 140 postajališč, kjer se lahko potniki oskrbijo z električno energijo in vodo.

Klasični avtodomi izgubljajo priljubljenost O razvitosti trga pri nas lahko nekaj pove tudi Žan Jamnikar iz podjetja Avtodomovi.si, saj tudi on opaža porast tega trga v večini evropskih držav. »Zadnji dve leti je celotno gospodarstvo v Sloveniji v porastu, zato si več ljudi privošči dopust in se odloča za nakup avtodoma. To se opazi tudi v zasičenosti panoge. V zadnjih nekaj letih se je močno povečalo število ponudnikov, ki oddajajo in prodajajo avtodome. Glede na prodajo iz preteklih let in to, kaj iščejo slovenski najemniki, lahko rečem, da se trend razvija v smeri polintegriranih in integriranih vozil. Priljubljenost pa izgubljajo klasični avtodomi z 'bunko' nad kabino. Vedno bolj zanimivi postajajo tudi vani, torej z videzom kombija, ki so tudi cenovno ugodnejši in zato dostopnejši mlajšim družinam in starejšim, ki potrebujejo prostor le za dve osebi. Največ ljudi pri nas pa se odloči za postavitev z ločenimi vzdolžnimi ali prečnimi posteljami zadaj.« V Sloveniji je registriranih okoli 5500 avtodomov, k tej številki pa je treba prišteti tudi vse več avtodomov, ki jih kupci registrirajo v tujini, kar še posebej velja za dražje modele. Dušan Gostinčar iz podjetja Promotor, zastopnika znamke Morelo, pravi: »Slovenska zakonodaja to omogoča, hkrati pa lahko zaradi neživljenjskega davka na motorna vozila tako kupci prihranijo celo 50.000 evrov ali več.« Trendi pa se spreminjajo, kupci se vedno bolj obračajo k cenovno dostopnejšim šotorskim prikolicam. Tanja Budna Puncer iz podjetja Freedom Center Celje meni, da ima avtodom kar nekaj slabosti. »Poleg tega, da z njim marsikje ne moremo v središče mesta, smo tudi v kampu nekako brez vozila, saj je avtodom 'integriran' na parceli in je vsak premik projekt. Zadnje čase se ljudje vse bolj vračajo k naravi, k preprostosti. Še pred slabimi petimi leti si je večina raje kupila avtodom, zadnja leta pa si stranke avtodom enkrat na leto izposodijo, medtem ko v kampu raje bivajo v prikolici. Ljudje, ki imajo doma vse udobje, vidijo bistvo dopusta prav v tem, da ga preživijo čim preprosteje. Ko nas obiščejo stranke, sama dosti apeliram na to, da je vsaj za naše otroke nujno, da jim preprosto obliko kampiranja približamo za nekaj dni v letu. Za skoke na morje za konec tedna je naša izbira zagotovo šotorska prikolica, ki poleg sproščenosti šotora ponuja vse udobje prikolice.«