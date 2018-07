Že to bi moralo prižgati v kritičnem človeku dovolj kontrolnih lučk, ki bi opozarjale na resno nevarnost anahronizma. Poslušanje celote pa ga samo še potrdi: mitska ljudska snov, ki jo iz šole in pripovedovanj pozna celoten narod (pa tudi širše – o Hasanaginici sem se navsezadnje v šoli učil še sam), služi kot osnova za nacionalno opero, ki se formalno napaja pri operi 19. stoletja, tam pa ostaja tudi glasbeni stavek, le da je melodično in harmonsko bistveno manj inventiven. Značilno couleur locale dodaja z orientalskimi lestvicami in nesimetričnimi ritmi, kar je veljalo že v