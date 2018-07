In kako je odgovorila Kitajska? Tamkajšnje oblasti so prej že sporočile, da bodo uvedle dodatne carine na ameriške izdelke, kot so soja, svinjina, viski in vozila. Večino dodatno obdavčenih izdelkov pomenijo kmetijski izdelki, pod največjim pritiskom se bo torej znašlo ameriško kmetijstvo. Po mnenju kitajskih uradnikov ZDA kršijo pravila Svetovne trgovinske organizacije, dodatne carine pa niso nič drugega kot izsiljevanje, ki ogroža svetovno gospodarsko rast.

Mogoče se bralci sprašujete, zakaj so trgovinske odločitve ZDA in Kitajske pomembne? Odgovor je zelo enostaven – v trgovinskem dvoboju so se znašle ZDA, prvo največje gospodarstvo na svetu, in Kitajska, drugo največje gospodarstvo na svetu. Grožnje smo slišali že prej, v novicah so namreč že nekaj časa, a prvi strel je bil sprožen 6. julija in zelo verjetno je, da ne bo edini. V najslabšem primeru bodo Američani in Kitajci pospravili pištole in potegnili ven brzostrelke.

Res je, da trenutna pisana in nepisana pravila mednarodne trgovine niso popolna. Vendar odločitev ZDA o uvedbi dodatnih carin na kitajske izdelke ne rešuje težav. Če se bomo znašli v spirali trgovinskih ukrepov oziroma trgovinskih napadov, se bo zmanjšala učinkovitost oskrbovalnih verig mednarodnih podjetij, upadlo bo poslovno zaupanje, povečala se bo negotovost. Posledice trgovinskih spopadov bodo čutile vse države sveta, zato upajmo, da bodo ZDA in Kitajska našle skupni jezik čim prej.