Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo, da v času turistične sezone velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 21. uro, na primorskih cestah pa med 8. in 22. uro.

Na primorski avtocesti bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje od sobote od 4. ure, do predvidoma ponedeljka, 16. julija, zaprt priključek Unec v obe smeri. Obvoz bo preko Postojne in Logatca.

Trenutno je zastoj, dolg pol kilometra, na koncu podravske avtoceste pri Podlehniku in naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje, gost promet z zastoji pa je še na cestah Novo mesto-Metlika, v Novem mestu in na cesti Draženci-Ptuj.