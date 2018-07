Dekontaminacija DZ zaradi prisege

V državnem zboru je takratni predsednik France Cukjati bral prisego Hitlerju in enotam SS in tako kontaminiral državni zbor. Državni zbor je kontaminiran predvsem zato, ker so razen enega, ki je zapustil dvorano, vsi navzoči poslanci mirno, prostovoljno in prisebno poslušali branje prisege.