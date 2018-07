v predvolilni kampanji ste veliko govorili tudi o starejših in o tem, kako boste bolje poskrbeli zanje, saj ljudje nad 65 let predstavljajo velik del prebivalstva Slovenije.

V Srebrni niti smo že pred volitvami javno predlagali, da je skrb za starejše, ki jih je vsak dan več, nujna in da jo je treba sistemsko urediti.

Ker se na področju institucionalne oskrbe starejših in dolgotrajne oskrbe srečujemo s številnimi problemi, ki nastajajo in ostajajo tudi zaradi slabega medsektorskega sodelovanja, smo predlagali skupno ministrstvo za zdravje in delo, socialo, družino. Od morebitnih mandatarjev ali predsednikov političnih strank o tem nismo slišali še nobene izjave, niti nam niso odgovarjali na naše pobude na tem področju.

Mediji so poročali, da bo ministrstev več, a nič o morebitnem ministrstvu za starejše. Nič tudi ni slišati o ohranitvi in krepitvi direktorata za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje, ki bi lahko zagotavljal hitre in dobre rešitve, ki jih naša družba starajočih nujno potrebuje. Druga možnost, ki jo predlagamo, je samostojni urad.

Še je čas, da prisluhnete starejšim. Predlagamo, da vsebine, o katerih govorimo, nujno umestite v vaša koalicijska pogajanja in so zapisane tudi v koalicijski pogodbi.

Želimo si dobro državo za vse: za mlade, za aktivno populacijo in tudi za starejše.

S spoštovanjem

Biserka Marolt Meden,

predsednica Srebrne niti – Združenja za dostojno starost