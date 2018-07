Tako so v letu 2017 in 2018 minili brez možnosti imenovanja (!) opazovalcev volitev in referendumov kar štirje zakonodajni in državotvorni dogodki, in sicer izvedba obeh referendumov o drugem tiru in prvi ter drugi krog predsedniških volitev. Naključje? Temu ni mogoče pritrditi, saj obravnavana komisija ali vsaj njena služba redno, javno sporoča, da deluje zakonito.

Zakaj torej predsednik in člani oziroma njihovi namestniki Državne volilne komisije niste sprejeli in objavili pričujočega pravilnika neposredno ali vsaj v razumnem roku po javni objavi njegove izhodiščne, to je zakonske podlage v Uradnem listu RS, marveč šele leto dni po njeni uveljavitvi?

Slednje predstavlja javno vprašanje, ki terja javni odgovor najmanj volilni javnosti!

Ida Čuden Rebula, Sežana