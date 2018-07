* * *

Pred zdaj že skoraj tridesetimi leti sem sprejel ponudbo, da malo več kot leto dni skrbim za posest v Ciudad de Mexicu. Del dogovora je bilo tudi to, da bo lastnik kril stroške za par služabnikov, ki bi živel z nama ter vzdrževal hišo in vrt v kar najboljšem stanju in nama – meni in moji ameriški ženi, ki bi vse skupaj nadzirala – stregel, postiljal posteljo, pral oblačila, kuhal ter stregel hrano in pijačo, kot je v Mehiki v navadi na takšnih posestih.

Par, ki nama je bil na uslugo, Rocío in Martín, sta bila mladoporočenca iz hribovitega dela Oaxace