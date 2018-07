Znova se je spravil na svojega (domnevnega) očeta, bivšega ameriškega predsednika Billa Clintona, in mu tokrat očital še večjo hipokrizijo. Slednji se je na najnovejšo migrantsko krizo v ZDA odzval z izjavo: »Ob tokratnem dnevu očetov (tretja nedelja v juniju, op. p.) mislim na tisoče otrok, ki so jih na meji ločili od staršev. Ti otroci ne smejo biti pogajalsko orodje. Njihova ponovna združitev z družinami bo znova potrdila ameriško podporo in zaupanje v vse starše, ki ljubijo svoje otroke.« Danney, ki se razglaša za Clintonovega sina, ker njegova mama v mesecu, v katerem je leta 1984 zanosila, menda ni imela drugih belih strank kot tedanjega guvernerja Arkansasa, se je nemudoma odzval in v tvitu vprašal: »Kako lahko Bill Clinton tako močno sočustvuje z otroki imigrantov, ne čuti pa nobenega sočutja do lastnega sina, ki ga je zapustil,« ter v nadaljevanju med drugim še dodal, da isti človek, ki ga je žrtvoval za svojo politično kariero, zdaj govori, da otroci ne smejo postati pogajalski drobiž. »Še ena politična igra,« je pribil in se podpisal z #BillClintonSon#.