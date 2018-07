Prava niša za nadobudnega podjetnika, ustanovitelja družinskega podjetja za urejanje zelenic, poimenovanega »Reggie Boyz Lawn Service«. Nič posebnega, porečete, a lastnik je 12-letni Reggie Fields in osnovni kapital podjetja v obliki že dobro rabljene kosilnice, grabelj in metle je tako rekoč čez noč povečal na 45.000 dolarjev ter še nekaj nove vrtne opreme. Nekateri so mnenja, da gre pravzaprav za tipični ameriški »start up«, pravzaprav njihovo zgodbo o uspehu, ki je praviloma nenavadna. Reggie si je s košnjo trave v soseščini poiskal poletni zaslužek, zanimanje potencialnih strank pa je bilo tolikšno, da je angažiral še bratce in bratrance. Prelomen dogodek se je zgodil pred dobrim tednom. Takrat ga je najela Lucille Holt-Colden in med košnjo njene livade je Reggie s kosilnico zašel na z ničimer posebej označeno sosedovo. Slednjega, belca v soseski, ki je sicer pretežno poseljena z Afroameričani, ni zmotila košnja, ampak barva kože marljivega najstnika, in poklical je interventno številko 911. Policija je nemudoma prihitela, nagnala nekaj strahu v kosti mladega Reggieja zaradi motenja posesti, a ga Lucille ni vzela samo v bran, ampak je prek Facebooka in podloženo z videom izrazila ogorčenje nad dejstvom, da je policija vmešana v povsem neškodljivo opravilo. Kot je že običaj na spletnih omrežjih, si je video v nekaj dneh ogledalo več kot pol milijona sledilcev, na račun, ki ga je Lucille odprla za nadobudnega podjetneža na spletni platformi GoFundMe, pa se je v enem tednu nabralo kar 45.000 dolarjev, zraven so prihajale tudi ponudbe o opremljanju Reggiejevih »boysov« z vrtnim orodjem. Novinarje v Ohiu, ki se jim ni uspelo dokopati do prijavitelja, je zanimalo, koliko je še podobnih belcev po ZDA, ki jih moti bližina temnopoltih delovnih otročajev. Na hitro so izbrskali kar nekaj primerov, med njimi pa sta na spletu odmevala dva nedavna, in sicer iz Kalifornije, kjer je Alison Ettel iz San Francisca poklicala 911 zaradi osemletne črnke, ki je prodajala steklenice z vodo pred njenim blokom, Jennifer Schulte pa je zmotila skupina Afroameričanov s peko na žaru pri jezeru Merritt blizu Oaklanda. Policijsko pretiravanje, ko gre za temnopolte Američane, sicer ni nič novega, družbena omrežja so le poskrbela za to, da se o njih več govori, odziv številnih uporabnikov spleta v Reggiejevem primeru pa daje upanje, da nekatere to tudi skrbi.