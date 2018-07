Na drugi strani bo reprezentanca Rusije, ki ima slabo ekipo, povprečnega trenerja, nič zvezdnikov, res pa je, da za njimi stoji precej večji narod in da igrajo na domačem terenu. Stavniška logika je jasna: bedak bi bil tisti, ki ne bi stavil na Hrvate. Žal pa bodo ognjeni danes zvečer izgubili. V sredo bodo Rusi premagali Angleže in v finalu se bodo pomerili z Brazilci (ob pisanju tega besedila izid četrtfinalne tekme med Brazilijo in Belgijo piscu še ni bil znan, zato znak (*) pri naslovu) ter, kakopak, zmagali in postali svetovni prvaki.

Zdaj ste dvignili obrvi i