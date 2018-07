Slika, ki so jo objavili v sklopu kampanje pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo oktobra, prikazuje temnopoltega moškega in belo žensko s svetlimi lasmi, ki doji temnopoltega otroka. K sliki so pripisali napis: »slika prikazuje Latvijo, če ne boste volili naše stranke«, navaja RT.

Novica se je na socialnih omrežjih hitro razširila in prejela val kritik. V stranki so se sicer hitro odzvali in se javnosti opravičili za objavo ter dodali, da so osebo, ki je bila odgovorna za objavo, izključili iz položaja. Ob tem so še dejali, da bodo incident obravnavali na prihajajoči strankarski seji. V stranki so še poslali posebno opravičilo vsem, ki so se počutili napadene in ob tem zanikali, da spodbujajo kakršenkoli rasizem.

Stranka, ki sicer obeležuje stoletnico obstoja, zadnje čase ni preveč priljubljena, saj nima nobenega sedeža v sto sedežnem parlamentu. S podobnimi objavami pa tudi težko pričakuje boljši uspeh na prihajajočih volitvah.