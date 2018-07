Po izračunih Fursa je imel Rotnik za 3,9 milijona evrov premoženja nepojasnjenega izvora, zato so mu odmerili 1,6 milijona evrov davka. Rotnik je na vprašanje, zakaj je potem prejšnji teden plačal davek, odgovoril, da ni želel biti nič dolžan državi.

Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak pa je sodišču predložil dokazne predloge. Strinjal se je z branjem izpovedi vseh zaslišanih prič med preiskavo, kar je predlagalo tožilstvo. Poleg tega je predlagal, naj se zasliši tudi Rotnikova nekdanja odvetnica Varja Holec in da se prebere poročilo o izrednem nadzoru na Fursu, ki naj bi Rotnikov spis vodila neurejeno.

Zagovornik je prav tako predlagal, da sodišče pridobi celoten davčni spis, iz katerega izhaja kronologija vseh dogajanj. Dejal je tudi, da je davčni inšpektor dokument o prijavljeni gotovini pogrešal še pred 7. novembrom 2013, ko je opravil pogovor z Rotnikom.

»Gre za obsežen davčni spis, ki vsebuje štiri fascikle dokumentov. Obstaja pa možnost, da je bil dokument založen,« je še dejal Jelenič Novak.

Rotnik naj bi po tistem, ko je prijavil svoje premoženje in zapisal, da ima v bančnem sefu 3,3 milijona evrov gotovine, dokument o tem odtujil iz davčnega spisa. S tem naj bi poskušal preslepiti inšpektorje pri odmeri davkov, pozneje pa naj bi oviral dokazovanje domnevno nezakonito pridobljenega premoženja, kar sam zanika.

Rotnik naj bi domnevno krajo dokumenta na Fursu storil v letu 2013. Davčni pregled pri njem je stekel konec leta 2012, inšpektorji pa so pregledali njegovo poslovanje med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2011.

Tožilka Renata Vodnjov dokaznim predlogom ni nasprotovala. Povedala je, da imajo dovolj dokazov za tožbo in obsodbo Rotnika, kakšno kazen bo zanj predlagala, pa se bo odločila v nadaljevanju sojenja.

Rotnik: Iskali so grešnega kozla

Rotnik sicer meni, da so iskali grešnega kozla za manjkajoče tri milijone evrov, ki so jih kriminalisti iskali v Tešu. Po njegovi oceni sta akcijo sinhrono sprožili policija in finančna uprava, svojo prvo davčno odločbo naj bi namreč prejel ravno v času pripora.

Rotnik je pred leti dejal, da mu denarja ne morejo pobrati, saj da ga nima. Zadeva se je preselila na sodišče in lani spomladi je upravno sodišče potrdilo ugotovitve Fursa ter mu odredilo plačilo zahtevanega zneska. V tistem času je bil direktor Komunalnega podjetja Velenje in zaradi sodbe upravnega sodišča so ga razrešili s položaja.

Rotnik je sicer že več let v središču preiskav domnevnih nepravilnosti pri gradnji Teša 6. Najnovejša zgodba se dotika kriminalističnih preiskav s konca junija. Portal Siol danes tako piše, da so kriminalisti preiskovali večletne sume, da je Rotnik eden od skritih solastnikov trboveljskega inženirskega podjetja Rudis, najpomembnejšega domačega dobavitelja pri projektu Teš 6.