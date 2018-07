»Dogovorili smo se, da bo Evropska komisija septembra predstavila predlog za zaščito zunanje meje,« je povedal Juncker na novinarski konferenci po delovnem srečanju komisije z avstrijsko vlado na Dunaju ob začetku avstrijskega predsedovanja EU.

O novem cilju krepitve Frontexa na 10.000 pripadnikov mejne in obalne straže že do leta 2020, namesto do leta 2027, kot je bilo sprva predvideno, je že v četrtek govoril tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Juncker je sicer junija pred izrednim migracijskim vrhom nakazal predlog nove zakonodaje, ki bi omogočila preobrazbo mejne in obalne straže v pravo mejno policijo EU z lastnimi pristojnostmi za zaščito zunanje meje.

O pomislekih glede prenašanja nacionalne suverenosti na evropsko raven v tem primeru je Kurz v četrtek na Dunaju dejal, da so o tem razpravljali na junijskem vrhu in da so mnogi spremenili stališča. Ni sicer prepričan, ali se vse članice strinjajo glede krepitve mandata agencije, so pa skoraj vse pripravljene investirati več.