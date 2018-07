Naslednji petek se bo ameriški predsednik mudil na obisku v Veliki Britaniji. Po nekaterih domnevah se bo Trump izognil Londonu, kjer mu mnoge organizacije v »dobrodošlico« pripravljajo množične proteste. Velikega navdušenja nad skorajšnjim prihodom Donalda Trumpa v britanski prestolnici res ni zaznati. Skupina Londončanov se je ameriškega predsednika namenila pozdraviti na poseben način. S pomočjo strani za množično financiranje so zbrali več kot dovolj denarja za svoj projekt: izdelavo velikanskega napihljivega balona v podobi Donalda Trumpa. Domišljiji so dali prosto pot in se odločili ameriškega predsednika upodobiti kot zavaljenega in namrgodenega otročička oranžne barve v plenicah. Mnogim se je ideja zdela nadvse domiselna in so projekt izdatno finančno podprli – skupina je v kratkem času želen znesek več kot podvojila.

»Trumpu želimo nastaviti ogledalo«

»Trump je demgaog, ki predstavlja nevarnost za ženske, migrante in manjšine. Predstavlja grožnjo za svetovni mir in prihodnost življenja na planetu,« so pobudniki ideje zapisali o Trumpu. »Zares pa sovraži, kadar se ljudje norčujejo iz njega. Ko nas bo 13. julija obiskal, želimo, da vidi, da se mu vsi posmehujemo,« so še zapisali o svojem projektu. Navdušenje ob misli na nezadovoljnega Trumpa, ko zagleda svojo napihljivo različico, ni trajalo dolgo. Mestne oblasti so močno pritisnile na zavoro in napihljivemu Trumpu prepovedale polet nad Londonom. Ali bo napihljivi Trump lahko pozdravil svojo različico iz mesa in krvi, je precej časa viselo na nitki. A kot poročajo tuji mediji, so v uradu župana Sadiqa Khana napihljivemu Trumpu le dali zeleno luč.

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2pic.twitter.com/oc2VKWKSN1 — Trump Baby (@TrumpBabyUK) July 5, 2018

Po pregovarjanju, pri katerem je tehtnico brez dvoma pomagalo prevesiti dejstvo, da je peticijo za Trumpov polet podpisalo več tisoč ljudi, se je londonski župan omehčal in dal dovoljenje. »Župan podpira pravico do mirnega protesta, ki pa lahko zavzema več različnih oblik,« so v mestni hiši zapisali v izjavi za javnost. Napihljivi Trump bo tako nad Londonom letel v petek med 9.30 in 11.30 uro.

»Pogajanja z županom se niso začela najbolje,« je povedal aktivist Leo Murray, ki je idejni vodja projekta. »Toda ob velikanski podpori javnosti so v županovem uradu očitno našli smisel za humor,« je še dodal. Murray v napihljivem jeznem otročičku Trumpu vidi predvsem ogledalo, ki ga bo ob prihodu v London uzrl ameriški predsednik. Teden dni pred Trumpovim prihodom sicer še ni povsem jasno, ali bo sploh prišel v London. Po nekaterih domnevah je verjetnost, da se bo prestolnici raje izognil, precejšnja. Skupina pobudnikov je sicer gruča prijateljev, ki ne želi nič drugega, kot »Trumpu pokazati, da fašisti v naši državi niso zaželeni«. Dodali so še, da so vzhičeni ob res veliki podpori javnosti.