Infantino je izrazil upanje, da bodo dečki kmalu združeni z družinami, če jim bo zdravje dopuščalo, pa bi jih bilo Fifi v čast gostiti na finalu prvenstva. »Resnično upam, da se nam bodo lahko pridružili na finalu, kar bi bil nedvomno čudovit trenutek,« je Infantino zapisal v pismu, ki ga je naslovil na tajsko nogometno zvezo.

Mladi tajski nogometaši, stari med 11 in 16 let, so s 25-letnim trenerjem v jami ostali ujeti 23. junija. Po večdnevnem iskanju so jih reševalci le dosegli, v javnosti pa so objavili fotografije dečkov, oblečene v nogometnih dresih. Nesreča ni zaobšla nogometnih zvezdnikov, ki so mladi ekipi izrazili podporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V imenu angleške reprezentance je dobre želje poslal branilec John Stones, japonski reprezentanti so objavili posnetek, v katerem fantom sporočajo, naj zdržijo. Oglasila sta je tudi Brazilec Ronaldo in trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki sta poudarila, da jim nogometni svet stoji ob strani, Hrvaška nogometna zveza pa je izrazila občudovanje nad mirnostjo, ki so jo izkazali mladi nogometaši.