»Naša voditelja sta se na vrhu v Singapurju zavezala k popolni denuklearizaciji Severne Koreje,« je na poti v Severno Korejo novinarjem povedal Pompeo, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prizadeval si bo za določitev podrobnosti teh zavez in uresničevanje »tistega, kar sta voditelja obljubila drug drugemu in celotnemu svetu«, je poudaril. »Upam, da je Severna Koreja pripravljena storiti enako,« je dodal.

Ameriški državni sekretar ima nalogo, da se pogaja o načrtu, za katerega Washington upa, da bo vseboval obseg severnokorejskega jedrskega orožja in časovnico za njegovo uničenje.

Strokovnjaki menijo, da Kimove zaveze pomenijo bolj malo

Upajo, da se bo popolna, preverljiva in nepovratna denuklearizacija začela v enem letu. Vendar pa številni strokovnjaki in Trumpovi kritiki menijo, da Kimove zaveze pomenijo bolj malo in da bo proces trajal zelo dolgo, če se bo sploh začel.

Predsednik in zunanji minister ZDA se zavzemata za nadaljevanje mednarodnih sankcij, zaradi katerih je po njunem mnenju Kim sploh sedel za pogajalsko mizo.

Pompea, ki bo v Pjongjangu prvič prenočil, sta na letališču sprejela Kimova desna roka Kim Yong-chol in zunanji minister Ri Yong-ho. Po pogovorih ameriške delegacije s predstavniki Severne Koreje, ki bodo potekali danes in v soboto, se bo odpravil še v Tokio, kjer bo o pogovorih obvestil japonske in južnokorejske partnerje.

Nato bo minister odpotoval v Vietnam in Abu Dabi, prihodnji teden pa se bo predsedniku pridružil na vrhu Nata v Bruslju.