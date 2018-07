V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 20 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek kaže na dokaj sončno in toplo vreme.