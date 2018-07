Usmrtitve z obešanjem, ki so jih izvršili v zaporu v Tokiu, je potrdilo japonsko ministrstvo za pravosodje.

Ministrica za pravosodje Yoko Kamikawa je na novinarski konferenci povedala, da je usmrtitve odredila po zelo temeljitem premisleku. »Menim, da je neizogibno, da izvajamo smrtno kazen za resne, ostudne zločine,« je dejala.

63-letni Asahara, čigar pravo ime je Chizuo Matsumoto, in 12 članov kulta je bilo obsojenih na smrt zaradi serije zločinov, v katerih je bilo ubitih 27 ljudi, med drugim 13 v napadu s sarinom na podzemni železnici v Tokiu.

Ministrica za pravosodje je navedla, da so bili poleg Asahare usmrčeni še Tomomitsu Niimi, Yoshihiro Inoue, Tomomasa Nakagawa, Kiyohide Hayakawa, Masami Tsuchiya in Seiichi Endo. Kamikawa ni želela povedati, zakaj je bilo za usmrtitev izbranih prav teh sedem obsojencev. Njihovi sodni postopki so se končali januarja letos.

Šest članov sekte še čaka na izvršitev smrtne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

20. marca 1995 so člani sekte Aum vstopili v več vlakov tokijske podzemne železnice in z dežniki prebodli plastične vrečke, v katerih je bil smrtonosni plin.

Obljubljal boljše življenje in razsvetljenje

Asahara je sekto Aum ustanovil leta 1984, svojim privržencem pa je obljubljal boljše življenje in razsvetljenje. Asahara je izkoristil duhovno krizo, ki je nastala po gospodarskem razcvetu na Japonskem in v kateri so se mlajši Japonci začeli zatekati k novim religijam in sektam. Leta 1995 je imela sekta več kot 15.000 članov, po aretaciji Asahare maja istega leta pa se je preimenovala v Aleph.

Sarin je smrtonosen živčni plin, ki so ga nacisti v taboriščih uporabljali že med drugo svetovno vojno. Je brez barve in vonja. Pare so težje od zraka, zato se koncentrira pri tleh. V vlažnem okolju se hitro razgradi, vendar pa se z višanjem temperature kljub vlagi njegova obstojnost veča. Kemično orožje sarin so leta 1938 v Nemčiji odkrili štirje znanstveniki, po katerih je plin tudi dobil ime.