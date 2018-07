»Osredotočamo se na iskanje pogrešanih z ladje Phoenix. Menimo, da so ujeti v ladji, vendar upamo, da je kdo preživel,« zahvaljujoč »žepom zraka«, je povedal guverner Phuketa Noraphat Plodthong.

Iskalno operacijo so v četrtek zaradi noči prekinili in so jo nadaljevali davi, ko se je na morje odpravilo 30 potapljačev. Pri reševanju sodelujejo tudi štiri ladje tajske mornarice in helikopter. Mornarica je sporočila, da je ladja 40 metrov pod površjem vode, nekaj kilometrov od otoka Koh He.

Številni potniki v šoku Rešene potnike so že v četrtek prepeljali na Phuket. Številni so bili še vedno v šoku, nekateri so jokali, drugi pa so se sprehajali z rešilnimi jopiči na sebi. »Enajst jih je utrpelo poškodbe, od tega dva hujše,« je povedal Plodthong. Ladja, na kateri je bilo po najnovejših podatkih 105 potnikov, se je vračala z otoka Koh Racha na Phuket, pri čemer jih je v četrtek okoli 16. ure (11. ure po srednjeevropskem času) presenetila nevihta, je povedal kapitan Phoenixa Somjing Boontham. Dodal je, da je pet metrov visok val zadel in poplavil ladjo, ki se je nato začela prevračati. Potnikom, večina je bili Kitajcev, je naročil, naj si nadenejo rešilne jopiče.