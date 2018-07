»Nekdanji pripadnik posebne enote tajske mornarice, ki je prostovoljno pomagal, je umrl ob 2. uri ponoči,« je povedal Passakorn Boonyaluck, namestnik guvernerja province Chiang Rai, kjer se jama nahaja.

Potapljač Saman Kunont se je vračal z mesta v jami Tham Luang, kjer so v ponedeljek našli dečke, stare med 11 in 16 let, in njihovega trenerja. »Na poti nazaj je izgubil zavest,« je povedal poveljnik posebne enote mornarice Apakorn Yookongkaew. »Izgubili smo enega moža, vendar verjamemo, da bomo dokončali delo,« je poudaril. BBC poroča, da je potapljač v jamo dostavil jeklenke s kisikom, na poti nazaj pa mu je tega očitno zmanjkalo.

Na vprašanje, kako bodo iz jame prišli otroci, če ni uspelo izkušenemu potapljaču, je Yookongkaew odgovoril, da bodo pri njih sprejeli več varnostnih ukrepov. Na tveganje, ki ga za otroke predstavlja pot iz jame, je opozoril tudi izraelski potapljač, ki sodeluje pri reševanju.

Dodatno težavo naj bi sedaj predstavljale ocene, da v jami zmanjkuje kisika. Reševalce je podatek, da kisika v jami še ni zmanjkalo, doslej navdajal z upanjem, da obstaja alternativni vhod v jamo. Če kisika v jami zmanjkuje, ta najverjetneje ne obstaja. Reševalci sedaj poskušajo v jamo napeljati petkilometrsko cev, ki bi v votlino, kjer se nahajajo dečki s trenerjem, dovajali dodaten kisik. Slednjega pospešeno zmanjkuje tudi zaradi velikega števila reševalcev, ki delajo v jami. V celotni operaciji sicer sodeluje prek tisoč ljudi.