V zadnjih mesecih so se morali uporabniki Avtonomne cone Metelkova spopasti z več požari. Nazadnje je gorelo v četrtek zvečer, ko je ogenj zajel zapuščeno hišo pri križišču med Metelkovo in Masarykovo ulico. Gorele so smeti, materialna škoda pa ni nastala. Kljub temu so morali evakuirati okoli dvesto ljudi, ki so bili na koncertu v klubu Gala hala. Vzrok požara še ni znan. Metelkovci so prepričani, da so zadnji dogodki posledica slabo urejenih razmer na področju odvisnosti od drog. Znano je sicer, da naj bi nedavni požar, ki je uničil klub Jalla Jalla, zanetil eden od odvisnikov, ki so ga privedli pred preiskovalnega sodnika.

Pogovarjali smo se z uporabnico Avtonomne cone Metelkova, ki vsak dan prihaja tja in želi ostati neimenovana. Tudi ona požare povezuje z odvisniki in domneva, da imajo prste vmes preprodajalci mamil. Ti naj bi se bali, da bodo z vojno proti drogam, ki jo označuje transparent na požganem klubu Jalla Jalla, izgubili prostor za preprodajo, zato naj bi odvisnike spodbujali k takšnim dejanjem. »Razmere niso več obvladljive. Pozivamo mestno občino, naj nemudoma zruši nekdanjo avtošolo, v kateri so požigi redni,« je dejala. Župan Zoran Janković je na nedavni okrogli mizi o drogah napovedal, da bodo to res storili.