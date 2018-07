Včeraj je ob 21.28 ponovno zagorelo na Metelkovi ulici v Ljubljani. Tokrat se je požar začel na ostrešju zapuščene hiše na križišču Metelkove ulice in Masarykove ulice. Na prizorišču so hitro posredovali gasilci Gasilske brigade in Gasilskega društva Ljubljana – mesto in pogasili ogenj. Ta je zajel površino približno sto kvadratnih metrov.

Zaradi varnostnih razlogov so gasilci med posredovanjem evakuirali tudi okoli dvesto ljudi, ki so se tisti trenutek nahajali na koncertu na letnem vrtu Gale Hale, ki stoji v neposredni bližini zapuščene hiše. Koncert se je po posredovanju gasilcev lahko nadaljeval.

V požaru ni nastala bistvena gmotna škoda, saj naj bi zagorele zgolj smeti, policisti pa še preverjajo, če je bil požar podtaknjen.