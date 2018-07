Poslanci evropskega parlamenta (EP) so vnovič zavrnili predlog za vzpostavitev vsaj minimalnega nadzora nad porabo več kot 50.000 evrov, kolikor jih vsak od njih na letni ravni prejme v obliki splošnega nadomestila stroškov.

Evropski poslanci poleg mesečne plače v višini 8611 evrov bruto prejmejo še vrsto dodatkov: 306 evrov dnevnice za vsak dan udeležbe zasedanja v Bruslju in Strasbourgu, do 24.526 evrov na mesec za parlamentarno pomoč (za plačilo pomočnikov v parlamentu in v domači državi, ki jih EP sicer plača neposredno) ter 4264 evrov na leto za službene poti, ki niso povezane s sejami parlamenta, so pa po uradni dolžnosti.

Poleg tega vsak evropski poslanec mesečno prejme še 4416 evrov splošnega nadomestila stroškov. Ta znesek je namenjen predvsem kritju stroškov dejavnosti v članici, od koder prihaja, kot so najemnina za pisarno ter z njo povezanih stroški upravljanja, telekomunikacije, računalniška oprema in administracija. Gre za neobdavčen enkratni znesek. In ravno ta strošek je vrsto let sporen, saj evropskim poslancem ni treba predložiti računov ali drugih dokazil o porabi tega zneska, EP pa ne opravlja nobene revizije.

EP je v zadnjih letih za to, da celovitega sistema nadzora nad porabo javnih sredstev ni, kot enega od razlogov navajal, da bi bila uvedba predraga. Šoltes zavrača ta argument: »Ker bi z večjo transparentnostjo nad porabo nastali tudi prihranki, bi bil tak sistem ne le preudaren in pregleden, temveč tudi učinkovit in proračunsko ne bi predstavljal dodatnih stroškov.« Ocene, da naj bi tak nadzor povzročil dodatne zaposlitve od 40 do 75 novih članov osebja, označuje za izjemno pretirane. Še bolj nenavadni pa se mu zdijo »izgovori, da bi takšen nadzor pretirano posegel v pravice in svoboščine delovanja evropskih poslancev, kar seveda v sodobnih demokracijah ne zdrži resne presoje«. Poudarja, da je krepitev transparentnosti v javnem interesu.

Na zaprtem zasedanju je 15-članski urad evropskega parlamenta, v katerem sedi tudi predsednik parlamenta Antonio Tajani , pred kratkim spet blokiral predloge, da bi morali poslanci hraniti račune, ki bi jih preveril zunanji revizor, oziroma da bi poslanci pristali na javno objavo informacij o porabi. Urad, v katerem imata največ članov Evropska ljudska stranka (EPP) ter Socialisti in demokrati (S & D), je zavrnil tudi predlog, da bi moral evropski poslanec povrniti neporabljeni del zneska parlamentu najkasneje do izteka mandata. Edina sprejeta novost bo obvezno odprtje ločenega bančnega računa, na katerega naj bi poslanci prejemali splošno nadomestilo stroškov. To je bilo do sedaj le priporočeno, ne pa obvezno. A evropski poslanec Igor Šoltes opozarja: »Ob tem žal niso bila sprejeta prav nobena določila o nadzoru nad tem, ali se bo to spoštovalo tudi v praksi. Po mnenju skupine Zeleni nepregledna poraba javnih sredstev tako ostaja realnost.«

Pravila so jasna, a nadzora ni

Ravno na javni interes se sklicujejo novinarji iz vseh držav članic EU, ki so združeni v projekt Evroposlanci in ki so razkrivali zlorabe sistema, na primer da nekateri poslanci pisarne v matični državi sploh nimajo ali da z naslova splošnega nadomestila stroškov financirajo oskrbo bližnjih v domu za ostarele. Novinarji so pod pravnim zastopništvom Nataše Pirc Musar na sodišče Evropske unije leta 2015 vložili tožbo, s katero dokazujejo, da bi jim EP v skladu s pravico do dostopa do dokumentov o javni porabi podatke o takšni porabi poslancev EP moral zagotoviti. »Sami jih ne nadzirate, to ste priznali. Če tega ne delate vi, ima do tega pravico javnost. In tudi če bi vi imeli vzpostavljen strokovni nadzor, ima javnost na podlagi pravil o dostopu do javnih informacij pravico vedeti, kako se javni denar porablja,« pravijo.

Evropska poslanka Tanja Fajon poudarja, da je na sodišču EU postopek še odprt in da bo »po sodbi EP prisiljen ravnati v skladu z njo«. Nataša Pirc Musar pa vendarle pravi, da bo sodišče odločilo samo o konkretnem primeru, na katerega se nanaša, in da razsodba, ki jo pričakujejo jeseni, EP ne zavezuje k ničemur. »Dokler pravil ni, lahko ribarijo v kalnem, saj pravila dostopa do informacij javnega značaja velevajo, da so dolžni razkriti določene podatke zgolj na zahtevo. Če bodo novinarji še enkrat zahtevali istovrstne podatke, bo EP še vedno rekel, da tega ne dajo, in se spet pustil tožiti.«