Nič ni še povsem uradno, a vse kaže, da se bo Donald Trump med obiskom Velike Britanije izognil velikemu Londonu, kjer mu različne organizacije pripravljajo veliko nedobrodošlico: velik protest proti obisku, na katerem napovedujejo milijon ali več udeležencev. Udeležbo na enem od protestov na Trafalgarskem trgu je do zdaj »prijavilo« 50.000 ljudi, kar tudi ni malo.

Čeprav se je sprva govorilo, da pride samo na 24-urni obisk, in sicer dvanajstega julija zvečer (po Natovem vrhu v Bruslju), in da je srečanje s kraljico pod velikim vprašajem, zdaj izbrani britanski mediji, ki so v dobrih odnosih s konservativno vlado, poročajo, da se bo srečal s kraljico, pa naj si ta to želi ali ne, in sicer na njenem gradu v Windsorju, ne pa v Buckinghamski palači, in da bo zelo verjetno obisk podaljšal do 15. julija, da bi skočil na Škotsko in igral golf na enem od svojih igrišč.

Odvisnost od ZDA bo še večja

Britanski komentatorji so pred Trumpovim obiskom soglasni. Theresa May se bo morala sprijazniti s trdo stvarnostjo: zaradi brexita bo Britanija bolj odvisna od tako imenovanih posebnih odnosov z ZDA kot kdaj prej. In sicer v času, ko jih vodi najbolj nepredvidljiv predsednik. Obisk v Britaniji je Trump stisnil med Natov vrh in vrh z ruskim predsednikom Putinom v času, ko je London zaradi nove zastrupitve z novičokom oživel ostro besedno vojno z Moskvo. Britanska vlada ne more skriti tega, da jo skrbi verjetno zbližanje Trumpa in Putina, ker je Britanija zavestno, pa tudi zaradi okoliščin pod sedanjo konservativno vlado postala tista zahodna država, ki je najsovražnejša do Putina.

Trump in Mayeva sta se res držala za roke, ko je bila na obisku v Beli hiši, in Trump je res navdušen nad brexitom, vendar si v Britaniji priznavajo, da bodo po odhodu iz EU Ameriki veliko manj koristni kot najzvestejša zaveznica. V Britaniji ne pričakujejo prav veliko od Trumpovega obiska. Veliko fraz o posebnih odnosih in malo podrobnosti o pobrexitski kupčiji o trgovinskih odnosih, ki si jih Mayeva tako zelo želi slišati čim prej.

Številni britanski diplomati ocenjujejo, da brexit prinaša konec sedemdesetletne britanske strategije bolj ali manj uspešnih poskusov ravnotežja med evropsko povezavo in posebnim zavezništvom z ZDA, ki že dolgo ni nič posebnega. Mayeva je na vrat na nos letela v Washington k Trumpu samo teden dni po zaprisegi. Kaj ima od tega leto in pol pozneje? Čisto nič. Eden evropskih diplomatov je anonimno za Reuters dejal: »Britanci odhajate iz Evrope, toda ali se res želite vreči v objem Trumpove Amerike? In, kar je še pomembneje, ali lahko naredite kaj drugega?«